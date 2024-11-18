Джонс – о поединке с Монсоном: «Это несерьезная история. Нет никакой договоренности»
Рой Джонс не договорился о поединке с Джеффом Монсоном .
«Это несерьезная история. В ней нет никакой договоренности, она не финализирована», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
В октябре Джефф Монсон заявил, что проведет боксерский поединок против Джонса в 2025 год.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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