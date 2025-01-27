Камил Гаджиев: «Умар будет чемпионом UFC где-то через полтора года»

Камил Гаджиев уверен, что Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC.

«Да, Умар будет чемпионом где-то через полтора года. Сейчас он перезагрузится, изменит подготовку. Он очень сильный атлет, но нужно работать над большими пятираундовыми боями», – считает глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев .

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Гаджиев – о возможном переходе Усмана в UFC: «Зачем ему куда-то двигаться в чемпионском статусе? Когда контракт закончится, он может перейти в UFC. Думаю, ему сразу дадут титульник»