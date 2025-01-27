17

Камил Гаджиев: «Умар будет чемпионом UFC где-то через полтора года»

Камил Гаджиев уверен, что Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC.

«Да, Умар будет чемпионом где-то через полтора года. Сейчас он перезагрузится, изменит подготовку. Он очень сильный атлет, но нужно работать над большими пятираундовыми боями», – считает глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Пора понять – Умар и Усман не Хабиб. Сравнения только вредят

Гаджиев – о возможном переходе Усмана в UFC: «Зачем ему куда-то двигаться в чемпионском статусе? Когда контракт закончится, он может перейти в UFC. Думаю, ему сразу дадут титульник»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoUFC
logoКамил Гаджиев
logoMMA
logoУмар Нурмагомедов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Камил Гаджиев: «Мы никогда не увидим реванш Махачева с Царукяном»
3125 января, 11:12
Усман Нурмагомедов − о бое с Хьюзом: «Выиграю для себя и Умара»
2423 января, 16:15
Усман Нурмагомедов − о поражении Умара в бою с Мерабом: «Я был удивлен. Думал, брат выиграл первые три раунда»
3723 января, 14:58
Рекомендуем
Главные новости
«Аль-Наср» выложил видео встречи Шары Буллета и Криштиану Роналду
19сегодня, 18:33Видео
Хабиб заступился за Хьюза: «Пол, ты настоящий ирландец, в отличие от этого ублюдка и насильника»
3сегодня, 18:19
Имавов − о шансах Махачева в среднем весе: «В нем виден ментальный чемпионский фокус»
сегодня, 17:11
Шара Буллет о Месси: «Роналду − большой пример, а Лионель спонсирует Израиль – вы видите, что они делают в Палестине»
58сегодня, 16:04
Конор после слов Хьюза Хабибу: «Я пержу тебе в лицо, вылижи мне задницу и сними с себя флаг Ирландии»
25сегодня, 15:12
Павлович − о конфликте с Волковым: «Почему толкнул его? Так бывает»
7сегодня, 14:46
Хьюз − Хабибу: «Я отличаюсь от этого парня, СМИ пытались посеять неуважение между мной и Усманом»
4сегодня, 13:30
Анонсирована WWE 2K25. Роман Рейнс появится на обложке впервые с 2020 года, релиз – 14 марта
сегодня, 13:20Игры
Павлович − о критике со стороны фанатов: «Почувствовал, что от меня кто-то отвернулся. Значит, так надо»
2сегодня, 12:47
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2025
93сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем