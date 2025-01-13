Камил Гаджиев: «100 тысяч россиян купили бы платный показ боя Махачев – Царукян по 1500 рублей. Бетербиев – Бивол? 50 тысяч»
Гаджиев считает, что платный показ боя Махачева купили бы 100 тысяч россиян.
«Думаю, 100 тысяч россиян купили бы трансляцию боя Ислама Махачева и Армана Царукяна по цене в 1500 рублей, если бы им предложили простой и удобный механизм оплаты.
Бивол – Бетербиев? 50 тысяч. Бокс хотят посмотреть не меньше людей, чем UFC. Но у него меньше фанатов», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.
Алексеева – Гаджиеву: «Девушки могут быть слабее физически, но психологически они сильнее мужчин, потому что им уже от природы жить сложнее»
Кто такой брат Махачева? Ради его карьеры устроился на вторую работу, а сейчас – депутат от «Единой России»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Ушатайка»
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