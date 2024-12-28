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Боксер Пол Бамба скончался в возрасте 36 лет. На прошлой неделе он выиграл золотой пояс WBA

Чемпион мира по боксу Пол Бамба умер спустя неделю после завоевания пояса WBA.

Пуэрториканец Бамба умер на 36-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.

21 декабря Пол выиграл пояс WBA Gold в весовой категории до 90,71 кг, победив техническим нокаутом в шестом раунде мексиканца Рохелио Медину Луну. Всего Бамба провел 22 поединка: 19 побед (18 нокаутом) и три поражения.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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WBA
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