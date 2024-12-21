Уоррен ответил Красюку: «За последние годы было много бойцов с бородой»

Фрэнк Уоррен ответил Александру Красюку по поводу бороды Тайсона Фьюри.

«За последние годы было много бойцов с бородой, вот и все», – сказал промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится сегодня, 21 декабря, в Эр-Рияде. В первом бою в мае Усик победил решением судей.

Александр Красюк: «Фьюри нарушает правила WBC, он должен подстричь бороду»