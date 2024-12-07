Двалишвили – об Умаре: «Испорченный ребенок, который постоянно извергает ложь и неуважение. Включайте UFC 311, там он получит то, что заслуживает»
Мераб Двалишвили высказался о предстоящем поединке с Умаром Нурмагомедовым.
«Этот парень получил подарок – бой со мной. Сам не поднялся в топ, прошел только одного рейтингового бойца в последнем поединке. Это испорченный ребенок, который постоянно извергает ложь и неуважение. Включайте UFC 311, там он получит то, что заслуживает», – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Напомним, Нурмагомедов и Двалишвили подерутся в соглавном событии UFC 311. Турнир пройдет в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (США).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
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