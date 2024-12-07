Двалишвили – об Умаре: «Испорченный ребенок, который постоянно извергает ложь и неуважение. Включайте UFC 311, там он получит то, что заслуживает»

Мераб Двалишвили высказался о предстоящем поединке с Умаром Нурмагомедовым.

«Этот парень получил подарок – бой со мной. Сам не поднялся в топ, прошел только одного рейтингового бойца в последнем поединке. Это испорченный ребенок, который постоянно извергает ложь и неуважение. Включайте UFC 311, там он получит то, что заслуживает», – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Напомним, Нурмагомедов и Двалишвили подерутся в соглавном событии UFC 311. Турнир пройдет в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

Истерика Мераба – поведение античемпиона

Команда Хабиба проведет два титульника за один турнир. Такое в UFC впервые