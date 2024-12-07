Ирина Алексеева: «Если запретят выходить под флагом России, то набью с ним тату на ухе или шее. А что они мне сделают?»
Ирина Алексеева сказала, что выйдет с флагом России, даже если его запретят.
«Без флага я не могу выйти. Особенно, если разрешено. Если бы не разрешили, я бы набила татуировку на шее или ухе. Флаг или герб будет на моем теле.
Что они со мной сделают? Кожу снимут? Нет. Уволят? Нет», – заявила боец UFC Ирина Алексеева.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
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