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Ирина Алексеева: «Если запретят выходить под флагом России, то набью с ним тату на ухе или шее. А что они мне сделают?»

Ирина Алексеева сказала, что выйдет с флагом России, даже если его запретят.

«Без флага я не могу выйти. Особенно, если разрешено. Если бы не разрешили, я бы набила татуировку на шее или ухе. Флаг или герб будет на моем теле.

Что они со мной сделают? Кожу снимут? Нет. Уволят? Нет», – заявила боец UFC Ирина Алексеева.

Ирина Алексеева: «Думаю, что Двалишвили победит О’Мэлли. Мераб мотивирован доказать Уайту, что он не тупой»

Алексеева – о допинг-пробе: «Мы сами не поняли, почему такой результат. Похоже на ситуацию с Валиевой, только ей не сообщали полтора месяца, а мне четыре с половиной»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
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