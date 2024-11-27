0

National Fighting League организует схватку Абдулрашида Садулаева

Организация NFL проведет схватку Абдулрашида Садулаева.

«Абдулрашид Садулаев станет гостем нашего турнира 21 декабря. Турниром NFL 2 мы покажем, что борьба и ММА имеют много общего друг с другом. Кроме Абдулрашида, турнир посетят и другие легендарные спортсмены, имена которых мы назовем в ближайшие дни.

Что касается самого Садулаева, то, уверен, мы смогли бы организовать ему интересную схватку. В мире борьбы мы найдем несколько противостояний с участием Абдулрашида, которые будут интересны на всех континентах», – рассказал президент лиги Гилани Калиматов.

Турнир NFL 2 пройдет 21 декабря в Ингушетии. В его программу войдут поединки по ММА и борцовские схватки. В частности, схватку проведет олимпийский чемпион Заурбек Сидаков, соперником которого станет действующий чемпион России Анзор Закуев.

В Грозном есть проспект Мохаммеда Али. Как так вышло?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
смешанные единоборства
logoMMA
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Был уверен, что Мага Исмаилов железно выиграет, но Емельяненко в очень хорошей форме». Претендент на титул FNG – о бое, Минееве и двойном чемпионстве
220 июля 2020, 13:05Трибуна
Чемпион FNG Бикрев считает, что Амиров не сможет его оскорбить, потому что младше на 10 лет. А бой интересен из-за столкновения стилей
330 июня 2020, 20:34Трибуна
«Буду душить Магомеда Исмаилова и разговаривать с ним». Мариф Пираев – о UFC, «Битве за хайп» и борьбе
515 июня 2020, 10:06Трибуна
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александр Емельяненко: «Мы такая нация, что сначала нам страшно, а потом становится похер. А когда нам похер, то всем становится страшно»
116 минут назад
Даниэль Дюбуа проведет бой с Джозефом Паркером 22 февраля
сегодня, 17:43
Дерек Чисора подерется с Отто Валлином 8 февраля
сегодня, 17:22
Менеджер Анкалаева – о бое с Перейрой: «Пытаемся определиться с датой»
сегодня, 17:03
Менеджер Махачева: «Контракт на бой с Царукяном еще не подписан. Пока готовимся на 18 января»
сегодня, 15:54
Тренер Бетербиева: «Артур не был готов к бою с Биволом. Нога не зажила после операции»
7сегодня, 15:28
Лебедев – о реванше Усика и Фьюри: «Пытаться перебоксировать Усика бесполезно»
2сегодня, 14:10
Израильские подписчики подали иск на $2,75 млн на Netflix из-за проблем с трансляцией боя Тайсон – Пол
5сегодня, 13:53
Усик и Фьюри 21 декабря подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать
3сегодня, 13:00
Анкалаев – Прохазке: «Хилл уложит тебя спать. Твое новое имя – сонный Иржи»
4сегодня, 12:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
225 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино