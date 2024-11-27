National Fighting League организует схватку Абдулрашида Садулаева

Организация NFL проведет схватку Абдулрашида Садулаева.

«Абдулрашид Садулаев станет гостем нашего турнира 21 декабря. Турниром NFL 2 мы покажем, что борьба и ММА имеют много общего друг с другом. Кроме Абдулрашида, турнир посетят и другие легендарные спортсмены, имена которых мы назовем в ближайшие дни.

Что касается самого Садулаева, то, уверен, мы смогли бы организовать ему интересную схватку. В мире борьбы мы найдем несколько противостояний с участием Абдулрашида, которые будут интересны на всех континентах», – рассказал президент лиги Гилани Калиматов.

Турнир NFL 2 пройдет 21 декабря в Ингушетии. В его программу войдут поединки по ММА и борцовские схватки. В частности, схватку проведет олимпийский чемпион Заурбек Сидаков, соперником которого станет действующий чемпион России Анзор Закуев.

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