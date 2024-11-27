В Грозном есть проспект Мохаммеда Али. Как так вышло?

Пересекается с улицей Льва Яшина.

После смерти Мохаммеда Али в июне-2016 некоторые города решили увековечить его память. Например, Грозный, переименовавший в честь Али проспект Кирова.

В Грозном переименовали проспект через неделю после смерти Али. Рамзан Кадыров пообещал построить в его честь боксерский зал

Инициатор переименования проспекта – глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Через неделю после смерти Али проспект Кирова переименовали в честь легенды.

«Сегодня мы решили увековечить имя величайшего боксера и назвали один из проспектов Грозного именем Мохаммеда Али. В будущем мы построим на этом проспекте прекрасный боксерский зал. Надеюсь, спортсмены, которые будут в нем тренироваться, достигнут высот в мировом боксе», – сказал Кадыров.

Спустя восемь лет боксерский зал так и не построили. Длина проспекта – 2 км, главная достопримечательность – Государственный русский драматический театр имени Лермонтова, которому уже 86 лет. В остальном это спальный массив. В конце проспект Али пересекается с улицей Льва Яшина, на которой находится стадион «Ахмат Арена» и Дворец волейбола.

«Для нас большая честь, что проспект в Грозном будет носить имя легендарного спортсмена. Мы сделаем все, чтобы он стал одним из самых красивых и благоустроенных в городе», – добавил мэр Грозного Муслим Хучиев.

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В то же время бывший президент «Самбо-70» Ренат Лайшев предложил переименовать московские улицы в честь советских боксеров.

«Есть же наши великие чемпионы, которых уже с нами нет. Вся страна знает боксера Валерия Попенченко, олимпийского чемпиона 1964 года, которого признали лучшим боксером турнира. К тому же он москвич. Петр Заев – тоже великий спортсмен, как и многие другие боксеры», – сказал Лайшев.

Он отметил, что к иностранным боксерам можно перейти после увековечивания памяти советских боксеров. Например, назвать улицу в честь трехкратного олимпийского чемпиона из Кубы Теофило Стивенсона.

«Куба намного роднее и ближе нам, чем другие страны. Теофило Стивенсон недавно ушел из жизни [2012 год] – в его честь тоже можно назвать улицу. Думаю, надо начинать с наших спортсменов – стоит поинтересоваться у Федерации бокса России. Самое главное – чтобы это служило взаимопониманию между нашими народами», – добавил Лайшев. Но никто не рассмотрел это предложение.

Еще один город, где есть улица в честь Али – его родной Луисвилл в штате Кентукки. Там бульвар назван его именем с 1978 года. В Нью-Йорке в память Али временно переименовали часть 33-й улицы, расположенной возле легендарной арены Madison Square Garden.

«Мохаммед Али был чемпионом, активистом и самопровозглашенным Величайшим. Всю жизнь он оправдывал это звание, и сегодня мы отдаем дань уважения этому человеку в самом сердце города. Али никогда не отступал от борьбы ни на ринге, ни за его пределами», – заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

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Фото: Gettyimages /Kent Gavin / Stringer, Drew Angerer / Staff; imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/Global Look Press