Миочич − о завершении карьеры: «Я в порядке. Спасибо команде, оппонентам, жене, маме и детям»

Стипе Миочич высказался о завершении карьеры.

«Я в порядке, бывало и хуже. Надеюсь, шоу в воскресенье всем понравилось. Невероятный способ завершить карьеру! Я начинал с турниров в боулинг-клубах, а закончил в «Мэдисон-сквер-гарден».

Иногда, вечер просто не твой, такова природа. Невозможно спланировать идеальный финал в этом спорте. Но я горжусь всеми вами, особенно Хорватией и Кливлендом.

Спасибо моей команде. Мы начали вместе и закончили вместе. Ни на кого бы вас не променял в этом путешествии.

Спасибо моим оппонентам, я учился у каждого из вас. Для меня было честью устроить с вами войну, братья.

Моей жене: ты − моя опора. Без тебя корабль не поплывет. Ты стольким пожертвовала ради моей мечты, люблю тебя. Бог знал, что ты была мне нужна.

Моим детям: все, что я когда-либо делал, было ради вас двоих. Мама, я знаю, что это не та карьера, которой ты мне желала, но ты была в моем углу с самого первого дня. Ты и я.

И, наконец, фанаты. Вы, ребята, заставляете биться сердце этого спорта. Без вас бойцы не существуют. Вы навсегда останетесь в моей памяти.

Я никуда не ухожу. С нетерпением жду начала новых проектов, возобновление подкаста, разбор моих боев. До следующего боя! Шучу… Это было чертовски крутое приключение», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC Стипе Миочич , который удерживает рекорд по числу защит титула подряд (три победы). В ночь на 18 ноября Миочич проиграл Джону Джонсу в бою за титул UFC.

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