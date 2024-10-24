Василий Пельмень не стал чемпионом Power Slap: поединок за титул закончился вничью

Василий Камоцкий не смог победить в чемпионском поединке Power Slap.

В Абу-Даби прошел турнир Power Slap, в рамках которого состоялся титульник в тяжелом весе между Василием «Пельменем» Камоцким и Лейном Вирнесом.

Поединок завершился вничью решением большинства судей (48-46, 47-47, 47-47).

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