Павлович выложил видео из зала: «У Владимировича пошла жара!»

Сергей Павлович показал видео с тренировкой.

«У Владимировича пошла жара! Сильно мотивирован, считай ничего не сказать! Всем спорта», – написал тяжеловес UFC Сергей Павлович в соцсетях.

Последний раз Павлович дрался в июне-2024, когда единогласным решением судей проиграл Александру Волкову.

Павлович проиграл два боя подряд – что делать дальше?