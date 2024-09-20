Павлович выложил видео из зала: «У Владимировича пошла жара!»
Сергей Павлович показал видео с тренировкой.
«У Владимировича пошла жара! Сильно мотивирован, считай ничего не сказать! Всем спорта», – написал тяжеловес UFC Сергей Павлович в соцсетях.
Последний раз Павлович дрался в июне-2024, когда единогласным решением судей проиграл Александру Волкову.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: телеграм-канал Сергея Павловича
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