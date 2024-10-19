Магомед Исмаилов: «Ну че ты начинаешь, Малыхин, я же воткну тебя»

Магомед Исмаилов оставил послание Анатолию Малыхину.

«Ну че ты начинаешь, Малыхин , я же воткну тебя», – написал в соцсетях Магомед Исмаилов .

Анатолий Малыхин – чемпион организации ONE в среднем, полутяжелом и тяжелом весах.

Сибиряк стал первым тройным чемпионом в ММА. Он вызывает Нганну и болеет за «Спартак»