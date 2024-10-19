Магомед Исмаилов: «Ну че ты начинаешь, Малыхин, я же воткну тебя»
Магомед Исмаилов оставил послание Анатолию Малыхину.
«Ну че ты начинаешь, Малыхин, я же воткну тебя», – написал в соцсетях Магомед Исмаилов.
Анатолий Малыхин – чемпион организации ONE в среднем, полутяжелом и тяжелом весах.
Сибиряк стал первым тройным чемпионом в ММА. Он вызывает Нганну и болеет за «Спартак»
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: инстаграм Магомеда Исмаилова
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