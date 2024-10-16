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Бой Гассиев – Юнгквист перенесен на 26 октября

26 октября в Ереване пройдет турнир «Ночь чемпионов IBA», на котором состоится 10-раундовый бой в тяжелом весе между Муратом Гассиевым (30-2) и Кемом Юнгквистом (18-0).

Изначально Гассиев и Юнгквист должны были встретиться 19 октября в Вене – поединок сдвинулся из-за проблем с визой у Гассиева.

В сентябре-2023 Гассиев проиграл Отто Валлину раздельным решением судей.

15 главных российских чемпионов по боксу

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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