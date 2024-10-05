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Спивак подерется с Алмейдой 18 января на UFC 311 (Марсель Дорфф)

Стал известен следующий соперник Сергея Спивака.

По информации журналиста Марселя Дорффа, им станет бразилец Жаилтон Алмейда.

Бой Спивак – Алмейда состоится 18 января в карде турнира UFC 311.

В августе Спивак победил Марчина Тыбуру болевым приемом в первом раунде.

Алмейда в июне победил удушающим приемом в первом раунде Александра Романова.

Аспиналл описал ведущих тяжеловесов UFC двумя словами: «Павлович − очень опасный, Волков − высокий и неуклюжий»

Сергей Спивак: «Согласен драться с победителем боя Волков – Ган»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Марселя Дорффа
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UFC 311
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