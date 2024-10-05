Спивак подерется с Алмейдой 18 января на UFC 311 (Марсель Дорфф)
Стал известен следующий соперник Сергея Спивака.
По информации журналиста Марселя Дорффа, им станет бразилец Жаилтон Алмейда.
Бой Спивак – Алмейда состоится 18 января в карде турнира UFC 311.
В августе Спивак победил Марчина Тыбуру болевым приемом в первом раунде.
Алмейда в июне победил удушающим приемом в первом раунде Александра Романова.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Марселя Дорффа
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