Жанибек Алимханулы нокаутировал Андрея Михайловича и защитил титулы IBF и WBO в среднем весе
Жанибек Алимханулы остался чемпионом IBF и WBO в среднем весе.
В Сиднее (Австралия) завершился вечер бокса, в рамках которого прошел титульный поединок в среднем весе между Жанибеком Алимханулы и Андреем Михайловичем.
Казахстанец нокаутировал соперника в девятом раунде и оставил у себя пояса IBF и WBO.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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