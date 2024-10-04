Жанибек Алимханулы нокаутировал Андрея Михайловича и защитил титулы IBF и WBO в среднем весе

Жанибек Алимханулы остался чемпионом IBF и WBO в среднем весе.

В Сиднее (Австралия) завершился вечер бокса, в рамках которого прошел титульный поединок в среднем весе между Жанибеком Алимханулы и Андреем Михайловичем.

Казахстанец нокаутировал соперника в девятом раунде и оставил у себя пояса IBF и WBO.

Алимханулы вызвал Адамеса на бой: «Давай объединим пояса IBF, WBO и WBC»

Алимханулы вызвал Бенавидеса: «Если ты хочешь драться с лучшими, давай устроим бой»