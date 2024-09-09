Шевченко – о поединке с Грассо: «Мы подеремся в третий раз лишь из-за ошибки судьи во втором бою. Все видели, что я победила»

Валентина Шевченко объяснила, почему в третий раз подерется с Алексой Грассо

«Почему вообще состоится третий бой? Лишь из-за ошибки судьи во втором поединке. Все это видели и все это знают. Я выиграла бой. Я сделала достаточно, чтобы победить, взяв три раунда из пяти.

Это единственная причина, по которой мы говорим о трилогии с Грассо. Вся моя стратегия во втором бою сработала», – заявила экс-чемпионка UFC Валентина Шевченко .

Напомним, Шевченко подерется с Алексой Грассо на турнире UFC 306, который пройдет в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (Невада).

Опубликован официальный трейлер турнира UFC 306: О’Мэлли − Мераб, Грассо − Шевченко

Грассо и Шевченко завершат трилогию на UFC 306