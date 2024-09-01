Умар Нурмагомедов: «Слишком поздно становиться хорошим боксером»
Умар Нурмагомедов считает, что ему поздно учиться драться в стойке
«Слишком поздно становиться хорошим боксером. Это мое мнение.
Буду ли я запасным на UFC Noche? Нет», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
В январе Нурмагомедову исполнилось 28 лет.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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