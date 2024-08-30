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Волкановски – о возможном поединке в легком весе: «UFC не любит, когда бойцы прыгают по дивизионам. Не хочу терять титульный шанс»

Александр Волкановски объяснил, почему откажется от боя в легком весе

«Я мог бы провести поединок в легком весе – там действительно много захватывающих вариантов. Но UFC не позволит мне сделать это. Руководство не любит, когда бойцы прыгают по дивизионам.

Они могут сказать мне: «Если хочешь перейти в легкий вес, то там и оставайся». В таком случае я могу потерять титульный шанс в полулегкой категории», – сказал бывший чемпион UFC Александр Волкановски.

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
logoUFC
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoАлександр Волкановски
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