Волкановски – о возможном поединке в легком весе: «UFC не любит, когда бойцы прыгают по дивизионам. Не хочу терять титульный шанс»
Александр Волкановски объяснил, почему откажется от боя в легком весе
«Я мог бы провести поединок в легком весе – там действительно много захватывающих вариантов. Но UFC не позволит мне сделать это. Руководство не любит, когда бойцы прыгают по дивизионам.
Они могут сказать мне: «Если хочешь перейти в легкий вес, то там и оставайся». В таком случае я могу потерять титульный шанс в полулегкой категории», – сказал бывший чемпион UFC Александр Волкановски.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
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