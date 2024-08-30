Михаин Лопес: «Не собираюсь переходить в ММА. Хабиб? Не знаю, кто это»
Михаин Лопес рассказал, может ли он перейти в смешанные единоборства
– Есть ли какая-то сумма или предложение, которые могут заинтересовать вас самого выступить по ММА?
– Я сделал все что нужно в моей спортивной карьере и не собираюсь ничего больше делать ни в борьбе, ни где-либо еще.
– В России сейчас самый популярный спортсмен – Хабиб Нурмагомедов. Вы его знаете?
– Нет.
– UFC не смотрите?
– Нет, – сказал пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаин Лопес.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Спорт-Экспресс»
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