Михаин Лопес: «Не собираюсь переходить в ММА. Хабиб? Не знаю, кто это»

Михаин Лопес рассказал, может ли он перейти в смешанные единоборства

– Есть ли какая-то сумма или предложение, которые могут заинтересовать вас самого выступить по ММА?

– Я сделал все что нужно в моей спортивной карьере и не собираюсь ничего больше делать ни в борьбе, ни где-либо еще.

– В России сейчас самый популярный спортсмен – Хабиб Нурмагомедов. Вы его знаете?

– Нет.

– UFC не смотрите?

– Нет, – сказал пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаин Лопес .

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