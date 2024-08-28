Никита Цзю нокаутировал Коэна Мазудье и завоевал пояс WBO Intercontinental
В Сиднее (Австралия) состоялся поединок за вакантные титулы чемпиона по версиям WBO Intercontinental и IBF Australasian между Никитой Цзю и Коэном Мазудье.
Цзю победил техническим нокаутом в девятом раунде.
Для Цзю эта победа стала 10-й в профессиональной карьере. На его счету нет ни одного поражения.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sports
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