Никита Цзю нокаутировал Коэна Мазудье и завоевал пояс WBO Intercontinental

В Сиднее (Австралия) состоялся поединок за вакантные титулы чемпиона по версиям WBO Intercontinental и IBF Australasian между Никитой Цзю и Коэном Мазудье.

Цзю победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Для Цзю эта победа стала 10-й в профессиональной карьере. На его счету нет ни одного поражения.

Никита Цзю заявил, что не спаррингует с Тимом: «Не хочу подписывать себе смертный приговор»