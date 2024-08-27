Bellator Champions Series Лондон: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
14 сентября в Лондоне состоится турнир Bellator Champions Series, в главном бою которого пройдет поединок за титул в среднем между Джонни Эблином и Фабианом Эдвардсом.
Где и во сколько смотреть турнир Bellator Champions Series?
Прямую трансляцию турнира проведет сервис Окко. Начало турнира − в 19:00 по мск.
Главные бои турнира
Джонни Эблин − Фабиан Эдвардс;
Леа Макорт − Сара Колинз;
Симеон Пауэлл − Рафаэль Хавьер;
Марк Диакийси − Тим Уайльд;
Лауринас Урбонависиус − Люк Трэйнер.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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