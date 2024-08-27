Bellator Champions Series Лондон: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

14 сентября в Лондоне состоится турнир Bellator Champions Series, в главном бою которого пройдет поединок за титул в среднем между Джонни Эблином и Фабианом Эдвардсом.

Где и во сколько смотреть турнир Bellator Champions Series?

Прямую трансляцию турнира проведет сервис Окко. Начало турнира − в 19:00 по мск.

Главные бои турнира

Джонни Эблин − Фабиан Эдвардс;

Леа Макорт − Сара Колинз;

Симеон Пауэлл − Рафаэль Хавьер;

Марк Диакийси − Тим Уайльд;

Лауринас Урбонависиус − Люк Трэйнер.

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