Кудряшов – о поединке Цзю и Муртазалиева: «Тим – более практичный боксер. Бахрам подсел в последнем бою»

Теги Тимофей Цзю Дмитрий Кудряшов бокс Бахрам Муртазалиев Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Кудряшов назвал фаворита поединка Тима Цзю и Бахрама Муртазалиева.

«Честно, оба боксера мне нравятся. Не хотелось бы комментировать победу кого-то из них. Мне бы хотелось, чтобы оба они были чемпионами. Но если судить по последним боям... Несмотря на то, что Цзю проиграл Себастьяну Фундоре, а Муртазалиев победил Джека Кулкая, Бахрам немного подсел в конце. Возможно, это касается религиозного поста.

Но я бы отдал преимущество Тиму, потому что он более практичный боксер, лично для меня. Хотя и Муртазалиеву хватает навыков, есть удар. Со спортивной точки зрения этот бой очень интересный. Не могу сказать, кто победит. Если оба подойдут в хорошей форме, то нас ждет очень крутой поединок. Победителя определить будет очень сложно.

Когда встречаются два хороших боксера, часто не получается хорошего и смотрибельного бокса. Оба знают цену удара, боятся допустить ошибку. Будет поединок с большим напряжением, но с малым количеством действий», – сказал бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов.

Ожидается, что Цзю и Муртазалиев подерутся 20 октября.

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