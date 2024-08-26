Кудряшов – о поединке Цзю и Муртазалиева: «Тим – более практичный боксер. Бахрам подсел в последнем бою»
Дмитрий Кудряшов назвал фаворита поединка Тима Цзю и Бахрама Муртазалиева.
«Честно, оба боксера мне нравятся. Не хотелось бы комментировать победу кого-то из них. Мне бы хотелось, чтобы оба они были чемпионами. Но если судить по последним боям... Несмотря на то, что Цзю проиграл Себастьяну Фундоре, а Муртазалиев победил Джека Кулкая, Бахрам немного подсел в конце. Возможно, это касается религиозного поста.
Но я бы отдал преимущество Тиму, потому что он более практичный боксер, лично для меня. Хотя и Муртазалиеву хватает навыков, есть удар. Со спортивной точки зрения этот бой очень интересный. Не могу сказать, кто победит. Если оба подойдут в хорошей форме, то нас ждет очень крутой поединок. Победителя определить будет очень сложно.
Когда встречаются два хороших боксера, часто не получается хорошего и смотрибельного бокса. Оба знают цену удара, боятся допустить ошибку. Будет поединок с большим напряжением, но с малым количеством действий», – сказал бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов.
Ожидается, что Цзю и Муртазалиев подерутся 20 октября.
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