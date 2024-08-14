Умар Кремлев заявил, что может выдвинуть кандидатуру на пост президента МОК: «Не вижу сложностей в этом»

Умар Кремлев заявил, что заинтересован в должности президента МОК.

«Готов ли я стать президентом ? Не вижу никаких сложностей в этом. Я пошел в бокс, чтобы искоренить несправедливость и коррупцию, когда они были.

Хотел, чтобы международная федерация уважала культуру и ценности каждой страны. Не навязывала свои ценности и работала в интересах спортсменов.

Спортивные функционеры − обслуживающий персонал спортсменов. Наша задача − создавать условия им.

Что касается вашего вопроса − на все воля божья. Как получится, так и выйдет. Если увидим, что они не справляются, то придется подключиться », − сказал глава IBA Умар Кремлев.

Умар Кремлев: «Олимпиада в Париже – это прямая содомия. Нужно избавить спортивное движение от таких чертей, как Бах»