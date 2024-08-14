Умар Кремлев заявил, что может выдвинуть кандидатуру на пост президента МОК: «Не вижу сложностей в этом»

Теги МОК IBA Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев заявил, что заинтересован в должности президента МОК.

«Готов ли я стать президентом МОК? Не вижу никаких сложностей в этом. Я пошел в бокс, чтобы искоренить несправедливость и коррупцию, когда они были.

Хотел, чтобы международная федерация уважала культуру и ценности каждой страны. Не навязывала свои ценности и работала в интересах спортсменов.

Спортивные функционеры − обслуживающий персонал спортсменов. Наша задача − создавать условия им. 

Что касается вашего вопроса − на все воля божья. Как получится, так и выйдет. Если увидим, что они не справляются, то придется подключиться », − сказал глава IBA Умар Кремлев.

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15 комментариев
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я свою тоже могу выдвинуть, сложностей не вижу, но что толку?😂😂😂
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этому персонажу максимум пост президента палаты №6 светит
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Всегда читаю “Умер”
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Сказочный дал
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"Спортивные функционеры − обслуживающий персонал спортсменов. Наша задача − создавать условия им".

Он же ранее: «Те, кто согласился ехать на Олимпиаду без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Это предатели».

Это просто биполярка какая-то...
+5
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Я был удивлен, как этот бандит оказался в Ватикане. Кто его в ЕС и другие страны пускает? Этот быдлан должен быть невыездным, находясь в ареале обитания с себе подобными.
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Умар палата, как говорится
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А тебя кто-то спросил об этом? Или сам в телеге накатал?
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Собрались в палате Наполеон, Ленин и президент МОК....
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Ответ Паломей Корзинкин
А чё не в президенты?
Неё , в президенты пока поссыкивает
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"придется подключиться"

не хотел вот, но придется
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Надо выдвигаться а сидеть и ждать как Дюков и другие это бесполезно.
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А чё не в президенты?
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Подавай. Хоть поржём.
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