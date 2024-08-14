Умар Кремлев заявил, что может выдвинуть кандидатуру на пост президента МОК: «Не вижу сложностей в этом»
Умар Кремлев заявил, что заинтересован в должности президента МОК.
«Готов ли я стать президентом МОК? Не вижу никаких сложностей в этом. Я пошел в бокс, чтобы искоренить несправедливость и коррупцию, когда они были.
Хотел, чтобы международная федерация уважала культуру и ценности каждой страны. Не навязывала свои ценности и работала в интересах спортсменов.
Спортивные функционеры − обслуживающий персонал спортсменов. Наша задача − создавать условия им.
Что касается вашего вопроса − на все воля божья. Как получится, так и выйдет. Если увидим, что они не справляются, то придется подключиться », − сказал глава IBA Умар Кремлев.
Умар Кремлев: «Олимпиада в Париже – это прямая содомия. Нужно избавить спортивное движение от таких чертей, как Бах»
Он же ранее: «Те, кто согласился ехать на Олимпиаду без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Это предатели».
Это просто биполярка какая-то...
не хотел вот, но придется