Уроженка Камеруна Синди Нгамба станет первым в истории олимпийской сборной беженцев призером Олимпиады
Впервые в истории представитель сборной беженцев выиграет медаль Олимпиады.
Это сделает уроженка Камеруна Синди Нгамба, которая победила в четвертьфинале соревнований по боксу на Играх в Париже.
В категории женского турнира (до 75 кг) Нгамба одолела француженку Давину Мишель единогласным решением судей (5:0) и обеспечила себе первую медаль в истории олимпийской сборной беженцев.
В четверг Нгамба подерется с Атеиной Байлон (Панама) за выход в финал.
Добавим, что Нгамба была знаменосцем олимпийской сборной беженцев. В команду входят 36 спортсменов из 11 стран.
Олимпиада-2024. Бокс. Девятый соревновательный день: полуфиналы у мужчин до 92 кг и полуфиналы у женщин до 57 кг
Иман Хелиф: «Я дерусь за свое достоинство. Я посвящу победу Алжиру, алжирским женщинам и алжирскому боксу»