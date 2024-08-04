Уроженка Камеруна Синди Нгамба станет первым в истории олимпийской сборной беженцев призером Олимпиады

Впервые в истории представитель сборной беженцев выиграет медаль Олимпиады.

Это сделает уроженка Камеруна Синди Нгамба, которая победила в четвертьфинале соревнований по боксу на Играх в Париже.

В категории женского турнира (до 75 кг) Нгамба одолела француженку Давину Мишель единогласным решением судей (5:0) и обеспечила себе первую медаль в истории олимпийской сборной беженцев.

В четверг Нгамба подерется с Атеиной Байлон (Панама) за выход в финал.

Добавим, что Нгамба была знаменосцем олимпийской сборной беженцев. В команду входят 36 спортсменов из 11 стран.

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