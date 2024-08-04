Уроженка Камеруна Синди Нгамба станет первым в истории олимпийской сборной беженцев призером Олимпиады

Теги Олимпиада-2024 бокс Бокс/MMA/UFC

Впервые в истории представитель сборной беженцев выиграет медаль Олимпиады.

Это сделает уроженка Камеруна Синди Нгамба, которая победила в четвертьфинале соревнований по боксу на Играх в Париже.

В категории женского турнира (до 75 кг) Нгамба одолела француженку Давину Мишель единогласным решением судей (5:0) и обеспечила себе первую медаль в истории олимпийской сборной беженцев.

В четверг Нгамба подерется с Атеиной Байлон (Панама) за выход в финал.

Добавим, что Нгамба была знаменосцем олимпийской сборной беженцев. В команду входят 36 спортсменов из 11 стран.

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9 комментариев
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Ответ Сергей Лепехин
Комментарий скрыт
Где связь между сборной беженцев и женщинами-мужчинами в боксе? Или педофилами? Её нет
+17
-1
+16
На всех олимпиадах топлю за беженцев. Только я ждал первую медаль беженцев в беге
+14
0
+14
Ответ Cube Litening C:68X
А им какой гимн будут ставить?
Олимпийский вроде как.
+6
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+6
А почему из Камеруна и беженка, почему не за Камерун?
+4
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+4
Ау, вы чё там, кто заголовки пишет?! Неуважение, просто, к пользователям.
+1
-1
0
А им какой гимн будут ставить?
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