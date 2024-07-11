Блогер Литвин провел минутный спарринг с Чимаевым: «Ребро необязательно было ломать»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев МФК Сахалинец Михаил Литвин Бокс/MMA/UFC

Блогер Михаил Литвин сломал ребро в минутном спарринге с Хамзатом Чимаевым.

Блогер и основатель медиафутбольного клуба «Сахалинец» Михаил Литвин договорился о тренировочном поединке со средневесом UFC Хамзатом Чимаевым.

Боец быстро прижал блогера к клетке, повалил его на землю и забил руками. По итогам спарринга у Литвина перелом ребра.

«Сильные должны держаться сильных. Но ребро необязательно было ломать», – прокомментировал спарринг Литвин.

«Сахалинец» блогера Литвина приостановил деятельность. Клуб не сыграет во Второй лиге и МФЛ

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14 комментариев
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И клуб накрылся и ребро. Каждый должен заниматься своим делом, и не лезть в авантюры. Поделом.
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чимай умирал же недавно лежал там
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Ответ seagal
чимай умирал же недавно лежал там
Чтобы спичку сломать, много сил не нужно
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Так это не спарринг был , а должен был минуту продержаться
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Литвин поплатился за жажду набрать просмотров
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Play stupid games- win stupid prizes.
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Жаль, что только ребро. Нельзя так говорить конечно, но реально жаль.
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миша что ты несешь?
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Простоял? Пролежал с перерывами под ударами в половину амплитуды. В идеале было сделать 1 секунда и перерыв, и так пока минута не пройдёт ю
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Я так понимаю, этот блогер купил рекламу у спортс и тут новости про него пошли, сразу несколько за день, да?

Ясно-понятно.

Рекламу букмекеров, видимо, мало, еще с блогеров можно заработать.
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С Неймаром простоит две и останется без девушки
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Ответ seagal
чимай умирал же недавно лежал там
Все ожил)
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