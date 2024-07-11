Блогер Литвин провел минутный спарринг с Чимаевым: «Ребро необязательно было ломать»
Блогер Михаил Литвин сломал ребро в минутном спарринге с Хамзатом Чимаевым.
Блогер и основатель медиафутбольного клуба «Сахалинец» Михаил Литвин договорился о тренировочном поединке со средневесом UFC Хамзатом Чимаевым.
Боец быстро прижал блогера к клетке, повалил его на землю и забил руками. По итогам спарринга у Литвина перелом ребра.
«Сильные должны держаться сильных. Но ребро необязательно было ломать», – прокомментировал спарринг Литвин.
«Сахалинец» блогера Литвина приостановил деятельность. Клуб не сыграет во Второй лиге и МФЛ
Ясно-понятно.
Рекламу букмекеров, видимо, мало, еще с блогеров можно заработать.