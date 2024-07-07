Вечер бокса в Анахайме: Диаз победил Масвидаля, Петтис проиграл Авиле и другие бои

Теги Луис Лопес Нейт Диаз Дэниэл Джейкобс бокс Хорхе Масвидаль Диаз - Масвидаль Бокс/MMA/UFC

В ночь на 7 июля в Анахайме (Калифорния) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок в полутяжелом весе между Хорхе Масвидалем (1-1) и Нейтом Диазом (1-1).

Диаз победил решением большинства судей: 95-95, 97-93, 98-92.

Другие бои вечера:

  • Дэниэл Джейкобс (37-5) проиграл Шейну Мозли (22-4) единогласным решением судей;
  • Крис Авила (6-1) победил Энтони Петтиса (1-1) единогласным решением судей: 58-56, 59-55, 59-55;
  • Дэвин Кашинг (14-0) победил Мануэля Корреу (13-2) единогласным решением судей;
  • Амадо Варгас (11-0) победил Шона Гарсию (7-1-1) техническим нокаутом в шестом раунде.

Масвидаль и Диаз устроили битву взглядов перед боксерским поединком

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4 комментария
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Действительно, какая разница - Шейн Мозли старший или младший?
Редактору новостей - респект за профессионализм.
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Все старые юфсишники прут в бокс)) смешно называть это боксом. То-ли бокс теперь помойка , то-ли люди с ума сошли.
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Ну с 98-92 немного в голос, но Диаз красавчик, конечно, кардио невероятное просто. Да и башка бетонная
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Сначала показалось, что тут ошибка и речь о вечере UFC.
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