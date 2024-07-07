Вечер бокса в Анахайме: Диаз победил Масвидаля, Петтис проиграл Авиле и другие бои

В ночь на 7 июля в Анахайме (Калифорния) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок в полутяжелом весе между (1-1) и (1-1).

Диаз победил решением большинства судей: 95-95, 97-93, 98-92.

Другие бои вечера:

Дэниэл Джейкобс (37-5) проиграл Шейну Мозли (22-4) единогласным решением судей;

Крис Авила (6-1) победил Энтони Петтиса (1-1) единогласным решением судей: 58-56, 59-55, 59-55;

Дэвин Кашинг (14-0) победил Мануэля Корреу (13-2) единогласным решением судей;

Амадо Варгас (11-0) победил Шона Гарсию (7-1-1) техническим нокаутом в шестом раунде.

Масвидаль и Диаз устроили битву взглядов перед боксерским поединком