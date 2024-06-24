Павлович – о теракте в Дагестане: «У терроризма нет лица, национальности и вероисповедания! Дагестан 🙏»

Сергей Павлович отреагировал на теракт в Дагестане.

«У терроризма нет лица, национальности и вероисповедания! Я приношу соболезнования всем пострадавшим семьям! И призываю всех нас не поддаваться на провокации против нашего народа и нашей страны. Дагестан 🙏», – написал в соцсетях боец UFC Сергей Павлович.

Вчера в Дербенте и Махачкале террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В синагоге вспыхнул сильный пожар, который потушили только спустя несколько часов. В результате теракта в Дагестане погибли 19 человек.

24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

Алискеров – о теракте в Дагестане: «Глубокие соболезнования всем погибшим. Такие чудовищные акты не имеют ничего общего с нашей религией»

Хабиб – о теракте в Дагестане: «Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть каждый посмотрит вокруг себя и своих детей – с кем они общаются и кто в их окружении»