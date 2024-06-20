Дана Уайт: «Мы уже потратили $16 млн на UFC 306 и придумали кард. Поверьте, туда захотят попасть все»

Дана Уайт заявил, что спланировал кард турнира UFC 306.

«Все должны хотеть попасть в этот кард, поверьте мне... Люди были в восторге от UFC 300.

UFC 306 не будет похож ни на что, что вы когда-либо видели. Мы уже потратили $16 млн на этот турнир и придумали кард», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, UFC 306 пройдет 14 сентября на арене «Сфера» в Лас-Вегасе.

Уайт – о турнире UFC 306 в День независимости Мексики: «Это будет величайшее чертово признание в любви мексиканскому народу. Я нереально взволнован»

Бой Джонса и Миочича состоится летом или осенью 2024 года (Дана Уайт)