Дана Уайт: «Мы уже потратили $16 млн на UFC 306 и придумали кард. Поверьте, туда захотят попасть все»

Теги UFC Дана Уайт MMA UFC 306 Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что спланировал кард турнира UFC 306.

«Все должны хотеть попасть в этот кард, поверьте мне... Люди были в восторге от UFC 300.

UFC 306 не будет похож ни на что, что вы когда-либо видели. Мы уже потратили $16 млн на этот турнир и придумали кард», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, UFC 306 пройдет 14 сентября на арене «Сфера» в Лас-Вегасе.

Уайт – о турнире UFC 306 в День независимости Мексики: «Это будет величайшее чертово признание в любви мексиканскому народу. Я нереально взволнован»

Бой Джонса и Миочича состоится летом или осенью 2024 года (Дана Уайт)

Опрос

За кого болеете в бою Павлович – Волков?
1369 голосов
Сергей Павлович
39%
Сергей Павлович
Александр Волков
43%
Александр Волков
Ничья
18%
Том Аспиналл

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Джонс-Миочич, Грассо-Шевченко?
+5
0
+5
интересно а куда конкретно деньги ушли? но гонорары? рекламу?
+1
0
+1
Если там будут Джонс-Миочич, Конор-Чендлер, Шевченко-Грассо и Чимаев, то, конечно, остальных туда заманить будет не сложно

Надеюсь, что это будет громкий турнир, который запомнится на долгие годы
+1
0
+1
Отправил 15 лямов себе на счёт и кайфует)
+1
0
+1
Ответ Born is the King
Джонс-Миочич, Грассо-Шевченко?
Пантожа-Морено 3 😂
+1
0
+1
Джонс Миочич, Конор Чендлер, Хамзат Уиттакер?
0
0
0
Ну начинается. Все по новой...
0
0
0
Величайший турнир с мейном Грассо - Шевченко 😂
0
0
0
Ответ dojdina
интересно а куда конкретно деньги ушли? но гонорары? рекламу?
Арендовать сферу тоже денег стоит. Стоимость явно выше, чем у других классических арен или стадионов, которые использует UFC. Ещё интересно, как оттуда будет идти трансляция. Всё же сфера предназначена для живого просмотра и нужно правильно передать атмосферу для людей, которые будут покупать ппв
0
0
0
Ответ Streetbor
Джонс Миочич, Конор Чендлер, Хамзат Уиттакер?
Джонс и Конор в одном карде? Ты, видимо, не шаришь.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий