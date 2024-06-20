Дана Уайт: «Мы уже потратили $16 млн на UFC 306 и придумали кард. Поверьте, туда захотят попасть все»
Дана Уайт заявил, что спланировал кард турнира UFC 306.
«Все должны хотеть попасть в этот кард, поверьте мне... Люди были в восторге от UFC 300.
UFC 306 не будет похож ни на что, что вы когда-либо видели. Мы уже потратили $16 млн на этот турнир и придумали кард», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, UFC 306 пройдет 14 сентября на арене «Сфера» в Лас-Вегасе.
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