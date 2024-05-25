Манел Капе: «Если Мокаев повалит меня, то я заберу его руку. Я – Хабиб Нурмагомедов наилегчайшего веса»
Манел Капе уверен в победе в поединке с Мухаммадом Мокаевым.
«Сколько бойцов вы знаете, которые меня повалили? Даже Алешандре Пантожа, чемпион, не смог меня перевести.
Думаете, Мокаев меня прикончит? Если он повалит меня, то я заберу его руку. Не вижу никакой угрозы, я крайне совершенный боец...
Я – Хабиб Нурмагомедов в наилегчайшем весе», – заявил боец UFC Манел Капе.
Поединок Мокаева и Капе состоится в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304.
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