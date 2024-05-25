Манел Капе: «Если Мокаев повалит меня, то я заберу его руку. Я – Хабиб Нурмагомедов наилегчайшего веса»

Теги UFC MMA Мухаммад Мокаев Алешандре Пантожа Бокс/MMA/UFC

Манел Капе уверен в победе в поединке с Мухаммадом Мокаевым.

«Сколько бойцов вы знаете, которые меня повалили? Даже Алешандре Пантожа, чемпион, не смог меня перевести.

Думаете, Мокаев меня прикончит? Если он повалит меня, то я заберу его руку. Не вижу никакой угрозы, я крайне совершенный боец...

Я – Хабиб Нурмагомедов в наилегчайшем весе», – заявил боец UFC Манел Капе.

Поединок Мокаева и Капе состоится в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304.

Манел Капе: «Кто-то должен спустить Мокаева с небес на землю. И этим человеком буду я»

Мокаев подтвердил, что подерется с Капе на UFC 304: «27 июля будет очередная победа»

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1 комментарий
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Мокаев стерпел когда ему ногу выкручивали наизнанку, так что забором руки его не напугать)) этот тощий Мокаев как мистер Фантастик)))
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