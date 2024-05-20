Костя Цзю: «Фьюри подвела самоуверенность. Уверен, реванш будет таким же»

Константин Цзю назвал причину поражения Фьюри в поединке с Усиком.

«Уверен, что Фьюри подвела самоуверенность. Тайсон дерзкий, но дерзость в боксе нужна. Конечно, будет реванш, но там наверняка будет такой же сценарий, как и в этом поединке», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

За счет чего Усик победил Фьюри?

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри