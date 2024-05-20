Костя Цзю: «Фьюри подвела самоуверенность. Уверен, реванш будет таким же»

Теги Константин Цзю Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Константин Цзю назвал причину поражения Фьюри в поединке с Усиком.

«Уверен, что Фьюри подвела самоуверенность. Тайсон дерзкий, но дерзость в боксе нужна. Конечно, будет реванш, но там наверняка будет такой же сценарий, как и в этом поединке», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

За счет чего Усик победил Фьюри?

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри

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2 комментария
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Ну если Фьюри не будет поясничать, то может, что и выгорит. Одно ясно - судить в его сторону будут еще мощней чем в прошедшем бою. Усику для победы надо его уложить спать, по очкам не отдадут.
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Хочется написать много о том, каким может быть реванш, но учитывая какие высококлассные бойцы Усик и Фьюри, я даже представить не могу каким он будет. Мне кажется, там может быть все, что угодно.
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