Джошуа прилетел в Саудовскую Аравию на бой Усик – Фьюри

Теги Энтони Джошуа бокс Усик – Фьюри Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа прилетел в Саудовскую Аравию на бой Усик – Фьюри.

Турки Аль эш-Шейх поприветствовал британца в соцсетях, уточнив, что он прилетел на объединительный поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри.

 

Есть вероятность, что следующим соперником Джошуа станет абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, который определится в субботу в Эр-Рияде.

Джошуа считает Усика фаворитом в поединке с Фьюри: «Феноменальный боец. Он со всем справится»

Джошуа назвал четырех потенциальных оппонентов: «Аль эш-Шейх хочет, чтобы я подрался с лучшим из них»

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