Энтони Джошуа прилетел в Саудовскую Аравию на бой Усик – Фьюри.

Турки Аль эш-Шейх поприветствовал британца в соцсетях, уточнив, что он прилетел на объединительный поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Есть вероятность, что следующим соперником Джошуа станет абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, который определится в субботу в Эр-Рияде.

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