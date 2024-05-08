Турки Аль эш-Шейх объявил о соглашении с Уайтом: в Эр-Рияде пройдет крупный турнир UFC и ивент Power Slap

Теги UFC MMA Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

UFC и Riyadh Season подписали договор о взаимном сотрудничестве.

По словам Турки Аль эш-Шейха, договор подразумевает проведение крупного турнира UFC в Саудовской Аравии в конце 2024 или в начале 2025 года.

«Это партнерство с UFC − мощное послание рынку. Я больше всего люблю бокс, но при этом хочу сделать Эр-Рияд одним из важнейших городов в мире ММА. Мы будем делать большие вещи с UFC», − объявил руководитель Riyadh Season Турки Аль эш-Шейх.

Также Аль эш-Шейх заявил, что Riyadh Season станут спонсорами турнира UFC 306, а один из ивентов Power Slap пройдет в Эр-Рияде.

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