Турки Аль эш-Шейх официально подтвердил, что Бивол подерется с Зинадом

Теги полутяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

В Саудовской Аравии подтвердили, что Дмитрий Бивол подерется с Маликом Зинадом.

«Поединок Дмитрия Бивола и Малика Зинада назначен на первое июня. Он будет проходить отдельно от нашего турнира «Пять на пять», но его можно будет увидеть по прежним билетам и платным трансляциям», − написал в соцсетях Турки Аль эш-Шейх.

Напомним, что 1 июня Бивол должен был подраться с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, но поединок перенесли из-за травмы у Бетербиева.

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3 комментария
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Блин. Прочёл "с Зиданом".
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главное чтоб зинад головой не ударил)))
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Ответ Дмитрий Рабко
Блин. Прочёл "с Зиданом".
+++. испугался за Зидана))))
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