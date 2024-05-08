Турки Аль эш-Шейх официально подтвердил, что Бивол подерется с Зинадом

В Саудовской Аравии подтвердили, что Дмитрий Бивол подерется с Маликом Зинадом.

«Поединок Дмитрия Бивола и Малика Зинада назначен на первое июня. Он будет проходить отдельно от нашего турнира «Пять на пять», но его можно будет увидеть по прежним билетам и платным трансляциям», − написал в соцсетях Турки Аль эш-Шейх.

Напомним, что 1 июня Бивол должен был подраться с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, но поединок перенесли из-за травмы у Бетербиева.

Чемпионский бой Бивола и Бетербиева сорван. Что дальше?

Бивол – о Зинаде: «Лучше, чем ничего. На сегодня это самый реальный вариант»