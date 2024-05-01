Топурия пообещал стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира: «Роналду зарабатывает $130 млн? Я буду получать столько же»

Теги Криштиану Роналду UFC MMA Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия пообещал стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

«У меня нет никаких сомнений, что в 2025 году я стану самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Криштиану Роналду зарабатывает $130 млн в год? Я буду получать столько же.

Честно говоря, я буду удивлен, если это не сбудется. Не сомневаюсь в себе», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Страница на Onlyfans и дружба с Серхио Рамосом: что нужно знать об Илие Топурии – новом чемпионе UFC

Топурия откажется от боя с Холлоуэем, если на кону не будет стоять пояс BMF

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нет , не будешь.
+3
0
+3
ты из этого и 95 % не заработаешь.
0
0
0
в ММА же за еду дерутся
0
0
0
Мания величия прогрессирует‼️
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий