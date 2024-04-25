BKFC KnuckleMania IV: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Бен Ротвелл Тодд Даффи Майк Перри Bare Knuckle Кулачные бои Евгений Курданов Бокс/MMA/UFC

В ночь на 28 апреля в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, состоится BKFC KnuckleMania IV. Событие возглавит поединок между Майком Перри и Тьяго Алвесом.

Где и во сколько смотреть BKFC KnuckleMania IV?

Турнир начнется в 04:00 по московскому времени. Официальная трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Главные бои турнира:

  • Майк Перри – Тьяго Алвес;
  • Лоренцо Хант – Мик Террилл;
  • Бен Ротвелл – Тодд Даффи;
  • Евгений Курданов – Джулиан Лейн;
  • Эндрю Энджелкор – Рубен Варр.

Майк Перри: «Слышал, что Уайт пытался купить BKFC за $200 млн. Ему ответили отказом»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий