BKFC KnuckleMania IV: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 28 апреля в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, состоится BKFC KnuckleMania IV. Событие возглавит поединок между Майком Перри и Тьяго Алвесом.
Где и во сколько смотреть BKFC KnuckleMania IV?
Турнир начнется в 04:00 по московскому времени. Официальная трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».
Главные бои турнира:
- Майк Перри – Тьяго Алвес;
- Лоренцо Хант – Мик Террилл;
- Бен Ротвелл – Тодд Даффи;
- Евгений Курданов – Джулиан Лейн;
- Эндрю Энджелкор – Рубен Варр.
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