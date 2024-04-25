BKFC KnuckleMania IV: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 28 апреля в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, состоится BKFC KnuckleMania IV. Событие возглавит поединок между и Тьяго Алвесом.

Где и во сколько смотреть BKFC KnuckleMania IV?

Турнир начнется в 04:00 по московскому времени. Официальная трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Главные бои турнира:

Майк Перри – Тьяго Алвес;

Лоренцо Хант – Мик Террилл;

Бен Ротвелл – Тодд Даффи;

Евгений Курданов – Джулиан Лейн;

Эндрю Энджелкор – Рубен Варр.

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