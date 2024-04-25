Бакли подерется с Рузибоевым на турнире UFC в Сент-Луисе

Хоакин Бакли проведет бой против Нурсултона Рузибоева.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

Поединок в полусреднем весе состоится 12 мая в соглавном событии турнира серии Fight Night, который пройдет в Сент-Луисе, штат Миссури.

Бакли (18-6) в последний раз дрался в марте, когда победил техническим нокаутом.

Рузибоев (34-8-2) в марте досрочно выиграл у Седрика Дюмы.

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