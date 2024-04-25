Бакли подерется с Рузибоевым на турнире UFC в Сент-Луисе
Хоакин Бакли проведет бой против Нурсултона Рузибоева.
Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.
Поединок в полусреднем весе состоится 12 мая в соглавном событии турнира серии Fight Night, который пройдет в Сент-Луисе, штат Миссури.
Бакли (18-6) в последний раз дрался в марте, когда победил Висенте Луке техническим нокаутом.
Рузибоев (34-8-2) в марте досрочно выиграл у Седрика Дюмы.
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