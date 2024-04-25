Бакли подерется с Рузибоевым на турнире UFC в Сент-Луисе

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) UFC Fight Night Хоакин Бакли Нурсултон Рузибоев Бокс/MMA/UFC

Хоакин Бакли проведет бой против Нурсултона Рузибоева.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

Поединок в полусреднем весе состоится 12 мая в соглавном событии турнира серии Fight Night, который пройдет в Сент-Луисе, штат Миссури.

Бакли (18-6) в последний раз дрался в марте, когда победил Висенте Луке техническим нокаутом.

Рузибоев (34-8-2) в марте досрочно выиграл у Седрика Дюмы.

Хоакин Бакли бросил вызов Рахмонову: «Он – киллер по жизни, я хочу с ним подраться»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий