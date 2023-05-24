Хоакин Бакли бросил вызов Рахмонову: «Он – киллер по жизни, я хочу с ним подраться»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хоакин Бакли Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Американский боец UFC Хоакин Бакли назвал соперников, с которыми хотел бы провести поединок.

«Я бы хотел сразиться с Висенте Луке. Хорошо? С Ианом Гарри. А еще с этим парнем… Как же его зовут? Шавкат Рахмонов. Он — киллер по жизни. Но знаете что? Я тоже. Я хочу с ним подраться. Еще хочу бой против Гилберта Бернса и Кевина Ли. Дайте мне их всех»

Хоакин Бакли провел 22 боя в ММА и одержал 16 побед. На счету Шавката Рахмонова 17 выигрышей в 17 поединках.

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