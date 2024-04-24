Гендлин-младший: «Однажды я сказал Маслаченко: «Мой отец у вас учился». А он мне строго: «Он сам все умел»

Теги Ларри Мерчант Владимир Гендлин бокс Бокс/MMA/UFC

Владимир Гендлин-младший вспомнил разговор с Владимиром Маслаченко об отце.

«Отца сравнивали с американским комментатором Ларри Мерчантом – он выглядел таким занудой, который растягивал слова, но хорошо разбирался в теме, все его уважали. Отец тоже уважал. Как и Владимира Маслаченко, который жил в соседнем с «Коммерсантом» доме, где я работал, и заходил к нам в редакцию.

Однажды на мероприятии я выпил, расчувствовался и сказал Маслаченко: «Мой отец сильно вас уважает и у вас учился». А он мне строго: «Ваш отец ничему у меня не учился, он сам все умел», – рассказал Владимир Гендлин-младший.

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1 комментарий
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Маслаченко конечно блестяще ответил.
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