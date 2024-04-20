Кроуфорд 3 августа подерется с Мадримовым за пояс WBA в первом среднем весе (ESPN)

Стал известен следующий соперник Теренса Кроуфорда.

ESPN сообщает, что Кроуфорд проведет поединок с Исраилом Мадримовым за пояс WBA в первом среднем весе.

Ожидается, что бой пройдет 3 августа в Лос-Анджелесе (США).

Мадримов в марте победил техническим нокаутом в пятом раунде Магомеда Курбанова. На его счету 10 побед (семь нокаутом) и одна ничья.

Кроуфорд в июле выиграл техническим нокаутом в девятом раунде Эррола Спенса. В его активе 40 побед (31 нокаутом).

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