Кроуфорд 3 августа подерется с Мадримовым за пояс WBA в первом среднем весе (ESPN)
Стал известен следующий соперник Теренса Кроуфорда.
ESPN сообщает, что Кроуфорд проведет поединок с Исраилом Мадримовым за пояс WBA в первом среднем весе.
Ожидается, что бой пройдет 3 августа в Лос-Анджелесе (США).
Мадримов в марте победил техническим нокаутом в пятом раунде Магомеда Курбанова. На его счету 10 побед (семь нокаутом) и одна ничья.
Кроуфорд в июле выиграл техническим нокаутом в девятом раунде Эррола Спенса. В его активе 40 побед (31 нокаутом).
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