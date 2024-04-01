Глава WBO Валькарсел: «На следующей неделе мы санкционируем переговоры о поединке Фундора – Кроуфорд»

Теги WBO Франциско Валькарсел Теренс Кроуфорд бокс Себастьян Фундора Бокс/MMA/UFC

WBO одобрит переговоры о бое между Себастьяном Фундорой и Теренсом Кроуфордом.

«Отличный бой в Вегасе. Цзю снова показал, что он один из лучших боксеров категории. Поздравляем Тима и Себастьяна с великолепным титульным поединком за пояс WBO, который достался Фундоре решением судей.

На следующей неделе WBO санкционирует переговоры о поединке против Теренса Кроуфорда.

Кроуфорд – чемпион мира по в двух дивизионах. Следовательно, ему были предоставлены привилегии и права в соответствии с его статусом «суперчемпиона WBO», – заявил глава WBO Франциско Валькарсел.

Промоутер Цзю: «Наш приоритет – реванш с Фундорой. Готовы подраться за титул с Мадримовым»

Себастьян Фундора: «Мои бои всегда кровавые. Поединок с Цзю может получить звание «Бой года»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий