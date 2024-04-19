ACA 174: Борисов – Витрук, Токов против Давлатмуродова

19 апреля в Санкт-Петербурге пройдет ACA 174. В главном событии турнира состоится поединок в легчайшем весе между Олегом Борисовым и Павлом Витруком.

Главные бои турнира:

Олег Борисов (26-6-1) – Павел Витрук (18-6-1);

Анатолий Токов (29-3) – Шараф Давлатмуродов (19-4-1);

Александр Матмуратов (15-6) – Херберт Батиста (18-5-1);

Михаил Долгов (9-6) – Крис Ханикатт (14-7);

Фелипе Фроес (23-8-1) – Глеб Хабибуллин (9-1-2).

Основной кард начнется в 21:15 по московскому времени. Трансляция турнира будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Токов получит компенсацию за отмену поединка с Исмаиловым