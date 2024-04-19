ACA 174: Борисов – Витрук, Токов против Давлатмуродова
19 апреля в Санкт-Петербурге пройдет ACA 174. В главном событии турнира состоится поединок в легчайшем весе между Олегом Борисовым и Павлом Витруком.
Главные бои турнира:
- Олег Борисов (26-6-1) – Павел Витрук (18-6-1);
- Анатолий Токов (29-3) – Шараф Давлатмуродов (19-4-1);
- Александр Матмуратов (15-6) – Херберт Батиста (18-5-1);
- Михаил Долгов (9-6) – Крис Ханикатт (14-7);
- Фелипе Фроес (23-8-1) – Глеб Хабибуллин (9-1-2).
Основной кард начнется в 21:15 по московскому времени. Трансляция турнира будет доступна на телеканале «Матч ТВ».