ACA 174: Борисов – Витрук, Токов против Давлатмуродова

Теги MMA Павел Витрук ACA Анатолий Токов Бокс/MMA/UFC

19 апреля в Санкт-Петербурге пройдет ACA 174. В главном событии турнира состоится поединок в легчайшем весе между Олегом Борисовым и Павлом Витруком.

Главные бои турнира:

  • Олег Борисов (26-6-1) – Павел Витрук (18-6-1);
  • Анатолий Токов (29-3) – Шараф Давлатмуродов (19-4-1);
  • Александр Матмуратов (15-6) – Херберт Батиста (18-5-1);
  • Михаил Долгов (9-6) – Крис Ханикатт (14-7);
  • Фелипе Фроес (23-8-1) – Глеб Хабибуллин (9-1-2).

Основной кард начнется в 21:15 по московскому времени. Трансляция турнира будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

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