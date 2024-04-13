Хейни накануне боя с Гарсией: «Я просто нигга, который пытается победить»

Теги бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни объяснил мотивацию перед боем с Райаном Гарсией.

«Я просто нигга, который пытается победить», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Дэвин Хейни.

Напомним, в ночь на 21 апреля Хейни предстоит первая защита титула чемпиона WBC в первом полусреднем весе против Райана Гарсии.

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