Хейни накануне боя с Гарсией: «Я просто нигга, который пытается победить»
Дэвин Хейни объяснил мотивацию перед боем с Райаном Гарсией.
«Я просто нигга, который пытается победить», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Дэвин Хейни.
Напомним, в ночь на 21 апреля Хейни предстоит первая защита титула чемпиона WBC в первом полусреднем весе против Райана Гарсии.
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