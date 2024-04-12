Немков – о поездке спортсменов на ОИ в нейтральном статусе: «Иван Иванов будет русским, даже если выступает без флага»

Вадим Немков высказался о нейтральном статусе для российских спортсменов.

«Я считаю, что ехать нужно, потому что люди всю жизнь тренируются. Если сейчас у них есть шанс выступить на Олимпийских играх, то им надо воспользоваться.

Иван Иванов на Олимпиаде будет русским, даже если выступает без флага», – сказал бывший чемпион в полутяжелом весе .

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