Немков – о поездке спортсменов на ОИ в нейтральном статусе: «Иван Иванов будет русским, даже если выступает без флага»

Теги MMA Bellator Париж-2024 Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков высказался о нейтральном статусе для российских спортсменов.

«Я считаю, что ехать нужно, потому что люди всю жизнь тренируются. Если сейчас у них есть шанс выступить на Олимпийских играх, то им надо воспользоваться.

Иван Иванов на Олимпиаде будет русским, даже если выступает без флага», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

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1 комментарий
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В какой нибудь Болгарии не может быт Ивана Иванова?
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