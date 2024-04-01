Федерация бокса России навестила 8-летнего мальчика, которого сбила машина террористов около «Крокуса»

ФБР пригласила пострадавшего возле «Крокуса» мальчика на занятия по самообороне.

«Представители Федерации бокса России навестили Илью в больнице. К счастью, процесс восстановления идет хорошо. Мы подарили подарки Илье и пригласили его вместе со всей семьей на боксерские тренировки. Уверены, что тренировки придадут ему еще больше уверенности и научат постоять за себя в любой ситуации», – заявил представитель Федерации бокса России.

Вечером 22 марта преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. По последним данным СК, в результате теракта погибли 143 человека, среди которых есть дети.

Террористы сбили 8-летнего хоккеиста у «Крокуса». Ребенок пришел в себя и думает об игре