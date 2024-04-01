Джозеф Паркер снял музыкальный клип, в котором вызвал на реванш Диллиана Уайта: «Я хочу, чтобы ты вернулся навсегда»

Джозеф Паркер бросил вызов Диллиану Уайту.

«Я хочу, чтобы ты вернулся навсегда, Диллиан Уайт. Если нет, то я иду дальше», – написал в соцсетях действующий временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер.

Помимо сообщения, Паркер снял для соперника клип.

Напомним, Паркер и Уайт уже дрались в июле 2018-го. Бой выиграл Диллиан единогласным решением судей.

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