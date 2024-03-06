Официально: Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий подерутся за пояс Bellator 17 мая

Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий подерутся за титул Bellator.

Поединок за титул в легком весе возглавит турнир , который пройдет 17 мая в Париже. Усман Нурмагомедов – непобежденный чемпион Bellator в легком весе, который вернется в клетку после шестимесячного отстранения за положительную допинг-пробу. стал обязательным претендентом на титул после победы над Патрики Фрейре.

В соглавном бою за пояс в легчайшем весе подерутся Патчи Микс и Магомед Магомедов. В декабре-2022 Магомедов проиграл Миксу удушающим приемом.

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