Лопес подерется с Клаггетом за титул WBO в первом полусреднем весе (ESPN)

Теофимо Лопес подерктся со Стивом Клаггетом за титул WBO.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, в ночь на 30 июня в Майами Теофимо Лопес подерется со Стивом Клаггетом за титул WBO в первом полусреднем весе.

Лопес − чемпион WBO в категории до 63 кг. В последнем поединке он победил Джемейна Ортиса.

Клаггетт − 34-летний канадский полусредневес с рекордом 38-7-2. В последнем бою он победил Маркоса Гонсалеса Баррассу.

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