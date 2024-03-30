Лопес подерется с Клаггетом за титул WBO в первом полусреднем весе (ESPN)
Теофимо Лопес подерктся со Стивом Клаггетом за титул WBO.
Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, в ночь на 30 июня в Майами Теофимо Лопес подерется со Стивом Клаггетом за титул WBO в первом полусреднем весе.
Лопес − чемпион WBO в категории до 63 кг. В последнем поединке он победил Джемейна Ортиса.
Клаггетт − 34-летний канадский полусредневес с рекордом 38-7-2. В последнем бою он победил Маркоса Гонсалеса Баррассу.
Кроуфорд – о победе Лопеса: «Наговорил обо мне кучу дерьма и проиграл. Теперь пытается пиариться на моем имени»
Теофимо Лопес: «Собираюсь драться с Теренсом Кроуфордом в промежуточном весе. Я голоден, моложе и красивее»