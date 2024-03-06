Райан Гарсия: «Меня изнасиловали члены Богемского клуба. Могу предоставить доказательства»

Теги бокс Райан Гарсия контент Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия заявил, что был изнасилован членами Богемского клуба.

«Они держали меня в заложниках и заставляли смотреть, как насилуют маленьких детей! Они, черт возьми, вывезли меня лес. Я не шучу, у меня есть чертовы доказательства. Мне плевать! Богемская роща существует. Они, черт возьми, связали меня и заставили смотреть. Они насилуют маленьких детей.

Вы уже знаете, кто они. Высшая элита. Но они не смогут навредить мне, потому что я бог. Мне было два года, когда они меня изнасиловали. Могу предоставить доказательства. Именно тогда все и началось», – заявил боксер-полусредневес Райан Гарсия.

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36 комментариев
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Эта новость тоже часть ребрединга Спортса?
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+36
Бывает
+17
-1
+16
Его надо познакомить с Чепчуговым
+17
-4
+13
Ответ Иосиф Сталин
Крепкого здоровья редактору Sports.ru Игорю Владимировичу Новикову
Пожелания крепкого здоровья от Иосифа Виссарионовича звучат как-то двусмысленно
+13
0
+13
Зимняя депрессия плавно перетекла в весеннее обострение.
+11
-2
+9
Крепкого здоровья редактору Sports.ru Игорю Владимировичу Новикову
+10
-1
+9
Солями баловался.
Прифронтальная кора головного мозга вышла из чата.
И боюсь уже не вернется.
Увы, но про Гарсию, как топ-боксера, можно уже забыть...
+7
-1
+6
Наркотики это плохо. Очень плохо.
+5
-1
+4
Ответ Sgt. Elias Grodin
"Именно тогда все и началось" Что именно тогда началось?
Шиза
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+3
Ответ rude.
Солями баловался. Прифронтальная кора головного мозга вышла из чата. И боюсь уже не вернется. Увы, но про Гарсию, как топ-боксера, можно уже забыть...
Да вроде и не был он никогда топ-боксёром
+3
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"Именно тогда все и началось"

Что именно тогда началось?
+3
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Жаль парня. Кукуха у него поехала...
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Да уж.
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нечего не понял но очень интересно!
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Давайте представим, что я написал в этом комментарии шутку про члeны, а модераторы её не удалили.
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Видимо пенетрация была непосредственно в мозг
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Чувак совсем плох
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Хотелось бы доказательств.
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В начале года был опубликован "Список Эпштейна". Так что я не уверен, что Райан врёт.
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Пипе,,,, спортс обновился)))))) А про спорт есть чё?
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антиреклама бокса..😂
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Мир так устроен,что даже когда человек будет говорить правду,то все будут думать ,что он сошел с ума. Все подвязаны на нитки манипуляций сознанием и перестали верить тому ,что выбивается из общего ряда. Я если честно не знаю ,что такое богемский клуб,но уверен,что все назовут сейчас Гарсию сумасшедшим и будут смеяться над ним
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Санитаров этому господину (то есть Б-гу, извините), срочно
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Весной у многих так…
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Напоминает персонажа из игры "Cyberpunk 2077", которого в конце его жизни распяли на кресте в прямом эфире.
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Че началось то тогда? Правую руку перестал у подбородка держать?
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Как же он с Хейни биться-то будет?)
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Ответ zaebarca
Да вроде и не был он никогда топ-боксёром
Ну проспектом, ок. В любом случае, в медийном плане вполне себе звезда.
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Ответ rude.
Солями баловался. Прифронтальная кора головного мозга вышла из чата. И боюсь уже не вернется. Увы, но про Гарсию, как топ-боксера, можно уже забыть...
Скорей всего в деле кокаин замешан, всё таки деньги есть.
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Ответ Идущий к реке
Скорей всего в деле кокаин замешан, всё таки деньги есть.
Да это вообще не показатель. деньги в смысле.
Знаю историю как отпрыск из ОЧЕНЬ богатой семьи сгорел на солях, разок всего попробовал. Возили по всему свету, по самым крутым клиникам, сказали без вариантов...
кокаин уже не в моде. сейчас синтетика и прочая лабораторная дрянь, как раз вот среди таких зумерков как Райан очень популярны.
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