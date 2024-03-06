Райан Гарсия: «Меня изнасиловали члены Богемского клуба. Могу предоставить доказательства»

Райан Гарсия заявил, что был изнасилован членами Богемского клуба.

«Они держали меня в заложниках и заставляли смотреть, как насилуют маленьких детей! Они, черт возьми, вывезли меня лес. Я не шучу, у меня есть чертовы доказательства. Мне плевать! Богемская роща существует. Они, черт возьми, связали меня и заставили смотреть. Они насилуют маленьких детей.

Вы уже знаете, кто они. Высшая элита. Но они не смогут навредить мне, потому что я бог. Мне было два года, когда они меня изнасиловали. Могу предоставить доказательства. Именно тогда все и началось», – заявил боксер-полусредневес .

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