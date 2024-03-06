Райан Гарсия: «Меня изнасиловали члены Богемского клуба. Могу предоставить доказательства»
Райан Гарсия заявил, что был изнасилован членами Богемского клуба.
«Они держали меня в заложниках и заставляли смотреть, как насилуют маленьких детей! Они, черт возьми, вывезли меня лес. Я не шучу, у меня есть чертовы доказательства. Мне плевать! Богемская роща существует. Они, черт возьми, связали меня и заставили смотреть. Они насилуют маленьких детей.
Вы уже знаете, кто они. Высшая элита. Но они не смогут навредить мне, потому что я бог. Мне было два года, когда они меня изнасиловали. Могу предоставить доказательства. Именно тогда все и началось», – заявил боксер-полусредневес Райан Гарсия.
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И боюсь уже не вернется.
Увы, но про Гарсию, как топ-боксера, можно уже забыть...
Что именно тогда началось?
Знаю историю как отпрыск из ОЧЕНЬ богатой семьи сгорел на солях, разок всего попробовал. Возили по всему свету, по самым крутым клиникам, сказали без вариантов...
кокаин уже не в моде. сейчас синтетика и прочая лабораторная дрянь, как раз вот среди таких зумерков как Райан очень популярны.