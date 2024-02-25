UFC Mexico: Морено – Ройвал, Ортега против Родригеса. Бои основного карда – в 06:00 по мск

В Мехико (Мексика) в ночь на 25 февраля состоится турнир UFC Mexico, в главном событии которого пройдет бой в наилегчайшем весе между и Брэндоном Ройвалом.

Главный кард турнира:

Брэндон Морено (21-7-2) – Брэндон Ройвал (15-7);

Брайан Ортега (18-4) – Яир Родригес (15-3);

Франсиско Прадо (12-1) – Даниэль Зеллхубер (14-1);

Рауль Росас-младший (8-1) – Рикки Турсиос (12-3);

Сэм Хьюз (8-5) – Ясмин Хауреги (10-1);

Крис Данкан (11-1) – Мануэль Торрес (14-2).

Трансляция турнира будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Бои основного карда – в 06:00 по московскому времени.

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