UFC Mexico: Морено – Ройвал, Ортега против Родригеса. Бои основного карда – в 06:00 по мск

Теги UFC MMA Брайан Ортега Яир Родригес Брэндон Морено Брэндон Ройвал Бокс/MMA/UFC

В Мехико (Мексика) в ночь на 25 февраля состоится турнир UFC Mexico, в главном событии которого пройдет бой в наилегчайшем весе между Брэндоном Морено и Брэндоном Ройвалом.

Главный кард турнира:

  • Брэндон Морено (21-7-2) – Брэндон Ройвал (15-7);
  • Брайан Ортега (18-4) – Яир Родригес (15-3);
  • Франсиско Прадо (12-1) – Даниэль Зеллхубер (14-1);
  • Рауль Росас-младший (8-1) – Рикки Турсиос (12-3);
  • Сэм Хьюз (8-5) – Ясмин Хауреги (10-1);
  • Крис Данкан (11-1) – Мануэль Торрес (14-2).

Трансляция турнира будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Бои основного карда – в 06:00 по московскому времени.

Дуэли взглядов UFC Mexico: Морено против Ройвала, Ортега – Родригес

Взвешивание UFC Mexico: Ортега и Родригес показали одинаковые цифры

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