UFC Mexico: Морено – Ройвал, Ортега против Родригеса. Бои основного карда – в 06:00 по мск
В Мехико (Мексика) в ночь на 25 февраля состоится турнир UFC Mexico, в главном событии которого пройдет бой в наилегчайшем весе между Брэндоном Морено и Брэндоном Ройвалом.
Главный кард турнира:
- Брэндон Морено (21-7-2) – Брэндон Ройвал (15-7);
- Брайан Ортега (18-4) – Яир Родригес (15-3);
- Франсиско Прадо (12-1) – Даниэль Зеллхубер (14-1);
- Рауль Росас-младший (8-1) – Рикки Турсиос (12-3);
- Сэм Хьюз (8-5) – Ясмин Хауреги (10-1);
- Крис Данкан (11-1) – Мануэль Торрес (14-2).
Трансляция турнира будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Бои основного карда – в 06:00 по московскому времени.
Дуэли взглядов UFC Mexico: Морено против Ройвала, Ортега – Родригес
Взвешивание UFC Mexico: Ортега и Родригес показали одинаковые цифры